Due positivi sul set del cinepanettone di Boldi e De Sica: stop alle riprese (Di domenica 16 agosto 2020) Due addetti al catering positivi al coronavirus e stop alle riprese del film di Boldi e De Sica Natale su Marte. A Roma, in un hotel di lusso del quartiere Aurelio, si stavano svolgendo le riprese della pellicola che arriverà nelle sale cinematografiche italiane nel prossimo periodo natalizio. Ma il cinepanettone rischia di subire un rallentamento nella sua produzione: due persone che hanno avuto contatti con il cast, infatti, sono risultate positive al coronavirus. LEGGI ANCHE > Boldi e De Sica di nuovo insieme: «Non abbiamo mai litigato» positivi Natale su Marte, stop alle riprese Sarebbero, secondo ... Leggi su giornalettismo

