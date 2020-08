Coronavirus, le ultime news dal Mondo: Auckland in lockdown, aumentano i contagi nell’area di Seul (Di domenica 16 agosto 2020) Sono saliti a quasi 21,5 milioni (21.459.699) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 771.063, mentre le guarigioni sono 13.445.842. Le autorità sanitarie della Nuova Zelanda hanno annunciato 13 nuovi casi: 12 di questi sono legati al cluster della città di Auckland e uno a un passeggero di ritorno nel Paese e già in quarantena. I nuovi casi registrati nella città più grande del Paese hanno convinto il governo a dichiarare per Auckland due settimane di lockdown. Dopo 102 giorni senza casi sono ora 49 quelli individuati negli ultimi giorni. Secondo le autorità sarebbero tutti connessi tra loro e ciò rassicura sulla ... Leggi su meteoweb.eu

