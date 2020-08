Coronavirus, in Messico altri 635 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) Il Messico ha registrato nelle ultime 24 ore altri 635 morti per Coronavirus, che portano a 56.543 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Roma, 16 agosto 2020 - Coronavirus, una parte del mondo alle prese con il contagio che non arretra, un'altra parte si avvia invece verso la seconda ondata. Come l'Europa, dove i nuovi casi sono tornat ...

