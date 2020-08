Coronavirus, da domani discoteche chiuse: Silb verso ricorso al Tar, “non ci sentiamo responsabili, siamo un capro espiatorio” (Di domenica 16 agosto 2020) domani si riunirà il direttivo nazionale del Silb, il Sindacato italiano dei locali da ballo e, a seguito della decisione di Governo e Regioni di chiudere le sale da ballo, si discuterà dell’ipotesi di un ricorso di urgenza al Tar per il ripristino delle modalita’ di apertura dei locali. “La conferenza Stato-Regioni decreta la chiusura delle attività di intrattenimento. Prendiamo atto del provvedimento, basato su un aumento dei contagi. Non ci sentiamo responsabili. Le nostre attività hanno lavorato al pari di altri settori della società: la gente vive a contatto e spesso si assembra in ogni dove da due mesi a questa parte. In spiaggia, al bar, per strada, ovunque. Nonostante ciò tutte le attività restano aperte. La discoteca ... Leggi su meteoweb.eu

