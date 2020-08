Coronavirus, 327 positivi in Italia: 39 casi e una vittima in Sicilia, 10 correlati con Malta (Di domenica 16 agosto 2020) Situazione invariata per quanto concerne il Coronavirus.Pochi minuti fa la Protezione Civile ha diramato il bollettino dei casi di Coronavirus odierni:"Sono stati effettuati 36.807 tamponi e individuati 479 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 14.733, 327 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 4 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.936 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi: 14.733Deceduti: 35.396 (+4, +0,01%)Dimessi/Guariti: 203.786 (+146)Ricoverati in Terapia Intensiva: 56 (+1)Tamponi: 7.557.417 (+36.807)Totale casi: 253.915 (+479)".Per quanto riguarda la Sicilia, sono 39 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: di ... Leggi su mediagol

