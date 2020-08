Calciomercato, valzer di portieri in Serie A: ribaltoni di Genoa, Torino, Parma e Cagliari (Di domenica 16 agosto 2020) valzer DI portieri IN Serie A – Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, è stato un weekend molto caldo con tante trattative che sono state avviate e che presto potrebbero trovare esito positivo. Si preannuncia un vero e proprio valzer di portieri, in tanti sono destinati a cambiare maglia entro le prossime settimane. Partiamo dalle certezze. Skorupski sarà ancora il portiere del Bologna, Dragowski alla Fiorentina, Handanovic all’Inter, Szczesny alla Juventus, Strakosha alla Lazio, Donnarumma al Milan, Ospina al Napoli, Audero alla Samp, qualche piccolo dubbio su Consigli ma alla fine dovrebbe rimanere al Sassuolo. L’Atalanta deve individuare il sostituto di Gollini, costretto a fermarsi dopo l’infortunio. Il nome è quello di ... Leggi su calcioweb.eu

NewsTuttoC : CALCIOMERCATO: IN ATTESA DEI COLPI E' VALZER DEGLI ALLENATORI. CASO COVID A CAVA TUTTO SOTTO CONTROLLO. AUTERI GUID… - LEBBY4EVER : RT @TUTTOJUVE_COM: Iannicelli: 'Clamoroso valzer di allenatori sulla Torino-Milano: Conte alla Juve, Allegri all'Inter' - MaxMinervini : RT @TUTTOJUVE_COM: Iannicelli: 'Clamoroso valzer di allenatori sulla Torino-Milano: Conte alla Juve, Allegri all'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato valzer CALCIOMERCATO: IN ATTESA DEI COLPI E' VALZER DEGLI ALLENATORI. CASO COVID A CAVA TUTTO SOTTO... Tutto Lega Pro Meno soldi per il calciomercato in vista della prossima stagione

La stagione più lunga e difficile della Serie A è finita. All’appello mancano ancora Europa League e Champions League che hanno visto diverse squadre italiane (Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma ...

TMW - Juventus U23, per la panchina spunta Paolo Zanetti

In Serie B continua il valzer degli allenatori. Il Venezia infatti è in pressing su Bruno Tedino, che piace anche alla Virtus Entella, per la panchina che resterà orfana dopo appena un anno di Alessio ...

La stagione più lunga e difficile della Serie A è finita. All’appello mancano ancora Europa League e Champions League che hanno visto diverse squadre italiane (Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma ...In Serie B continua il valzer degli allenatori. Il Venezia infatti è in pressing su Bruno Tedino, che piace anche alla Virtus Entella, per la panchina che resterà orfana dopo appena un anno di Alessio ...