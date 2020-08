Calciomercato, Benatia può tornare in Italia. La Samp si muove anche in entrata, l’Atletico cerca Allan (Di domenica 16 agosto 2020) E’ stato un weekend ricco di emozioni nel mondo del pallone sul fronte Calciomercato, si sono registrate tantissime trattative in Italia e all’estero. Le squadre lavorano senza sosta, le ultime partita hanno fornito indicazioni per le dirigenze. Ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Al via la rivoluzione anche sul fronte mercato. Junior Firpo, Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Arturo Vidal, Dembélé e ovviamente Arthur. Secondo quanto riporta AS sono almeno sette i calciatori con la valigia in mano. Il Manchester United ha ufficializzato la cessione in prestito di Tahith Chong al Werder Brema. L’Atletico Madrid bussa in casa Napoli, l’obiettivo è Allan. L’offerta del club spagnolo è 40 milioni di euro, il presidente De Laurentiis chiede ... Leggi su calcioweb.eu

