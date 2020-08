Anticipazioni Daydreamer 20 agosto: Sanem scompare e i genitori si recano alla polizia (Di domenica 16 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 20 agosto: cosa accadrà? Emre si recherà in agenzia per parlare con Can: ammetterà di aver corrotto un manager della Yrt Holding, ma dirà di averlo fatto per il bene della “Fikri Harika”. Peccato che quest’ultima inizierà a perdere clienti, i quali, saputo degli illeciti, non vorranno più avere a che fare con l’azienda dei Divit, che rischierà il fallimento. Intanto i rapporti tra Can e Sanem andranno sempre peggio. Lei proverà a scrivergli una lettera, mettendoci però più del previsto e preoccupando i suoi genitori. Anticipazioni Daydreamer 20 agosto: Emre tenta di scusarsi con Can, ma la Fikri Harika rischia il fallimento Dopo che ... Leggi su pianetadonne.blog

