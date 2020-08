Allarme in Francia, record di nuovi infetti da Covid (Di domenica 16 agosto 2020) Oltre 3mila persone contagiate in 24 ore. 17 nuovi focolai registrati. Allo studio un diverso protocollo anti-virus nei posti di lavoro. Preoccupano i numeri anche di Regno Unito e Germania Leggi su tg.la7

LaStampa : Nuovo record di casi in Corea del Sud, è l’aumento più significativo da marzo. Allarme in Francia: 3.310 nelle ulti… - doceasubio : RT @LaStampa: Nuovo record di casi in Corea del Sud, è l’aumento più significativo da marzo. Allarme in Francia: 3.310 nelle ultime 24 ore.… - paolamleone : RT @Sydwerehere: Come dite “non c’è più di #coviddi” a Parigi? Ah, non lo dite... Allarme in Franca, record di nuovi casi: sono oltre 3mi… - SweetShock1 : RT @LaStampa: Nuovo record di casi in Corea del Sud, è l’aumento più significativo da marzo. Allarme in Francia: 3.310 nelle ultime 24 ore.… - LaStampa : Nuovo record di casi in Corea del Sud, è l’aumento più significativo da marzo. Allarme in Francia: 3.310 nelle ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Francia Coronavirus, Francia: 3.310 casi registrati in 24 ore Corriere della Sera Allarme in Francia, record di nuovi infetti da Covid

Oltre 3mila persone contagiate in 24 ore. 17 nuovi focolai registrati. Allo studio un diverso protocollo anti-virus nei posti di lavoro. Preoccupano i numeri anche di Regno Unito e Germania ...

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: Oms “record contagi in 24h, 249mila casi”

Ultime notizie di oggi, domenica 16 agosto 2020: coronavirus, in Italia tornano a salire i contagi. Oms “+294mila casi in 24 ore, record contagi da inizio pandemia” Non è solo l’Italia a preoccuparsi ...

Oltre 3mila persone contagiate in 24 ore. 17 nuovi focolai registrati. Allo studio un diverso protocollo anti-virus nei posti di lavoro. Preoccupano i numeri anche di Regno Unito e Germania ...Ultime notizie di oggi, domenica 16 agosto 2020: coronavirus, in Italia tornano a salire i contagi. Oms “+294mila casi in 24 ore, record contagi da inizio pandemia” Non è solo l’Italia a preoccuparsi ...