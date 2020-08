Accoltella il fratello minore durante una lite per futili motivi: arrestato un 56enne (Di domenica 16 agosto 2020) , Visited 364 times, 391 visits today, Notizie Simili: Un flusso di cocaina continuo fino a Olbia,… Cocaina addosso, marijuana in casa: nei guai un… Trovato con un mezzo etto di marijuana in casa… ... Leggi su galluraoggi

Una discussione, nata durante la cena per "futili motivi", e degenerata fino a sfiorare la tragedia. E' quella andata in scena ieri sera ad Arbus e che ha visto protagonisti un muratore di 56 anni e i ...

Ha litigato col fratello durante la cena e, all’improvviso, ha preso in mano un coltello lungo dieci centimetri e l’ha accoltellato all’addome. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di Arbus. A finire ...

