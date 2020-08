Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi (Di sabato 15 agosto 2020) La Violenza domestica e di genere viene spesso definita un’emergenza: in effetti lo è per la portata numerica degli episodi che registriamo quasi ogni giorno e per l’efferatezza di molti di essi. Ma non è giusto affrontarla solo come tale e con misure altrettanto emergenziali: siamo di fronte ad un fenomeno radicato, che ha cause sociali, culturali e psicologiche molto precise, da affrontare in modo rigoroso e approfondito. Ed è per questo che come MoVimento5Stelle abbiamo avviato una sorta di guerriglia culturale sulla Questione Femminile in termini di Prevenzione nelle sue diverse sfumature, attraverso lo strumento della Cultura, veicolando un’informazione corretta su come scardinare questa mattanza che è il femminicidio a seguito di tutta una escalation di Violenza. Questo è stato ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi - ronzidante : RT @M5S_Senato: Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi - C_Randieri : M5S_Senato 'Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi - MPenikas : Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi - tranellio : RT @M5S_Senato: Violenza di genere, prevenire perché non sia troppo tardi -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza genere Un appello contro la violenza di genere in Polonia - Paul B. Preciado Internazionale Il prefetto Valentini: «A Napoli troppe armi. Eccesso di violenza anche per reati minori»

A Napoli ha trovato una città dinamica, ricca di cultura e di chiara vocazione europea, ma è rimasto colpito anche dall'uso eccessivo di violenza o dal ricorso alle armi: «Mi ha colpito la violenza re ...

Violenza in Bielorussia: l'Unione europea minaccia sanzioni contro Minsk

Barricate nelle strade di Minsk, catene umane in Bielorussia contro il confermato presidente Aleksandr Lukashenko, oltre 6mila arresti e almeno 3 morti, secondo ...

A Napoli ha trovato una città dinamica, ricca di cultura e di chiara vocazione europea, ma è rimasto colpito anche dall'uso eccessivo di violenza o dal ricorso alle armi: «Mi ha colpito la violenza re ...Barricate nelle strade di Minsk, catene umane in Bielorussia contro il confermato presidente Aleksandr Lukashenko, oltre 6mila arresti e almeno 3 morti, secondo ...