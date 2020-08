‘Trono over’, torna il sereno tra una coppia che sembrava in crisi: le foto (Di sabato 15 agosto 2020) Il loro percorso a Uomini e Donne non è stato semplice e già in trasmissione la conoscenza tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi aveva avuto parecchi alti e bassi: più volte la dama si era trovata al centro delle polemiche nello studio e ad essere messa in dubbio, dopo la frequentazione naufragata con Armando Incarnato, era stata la sua reale intenzione di iniziare una relazione e di aprire davvero il suo cuore, fino all’ultima puntata, quando Giovanni aveva deciso di voler interrompere il suo percorso nel dating show di Canale 5. La bionda ex dama, allora, aveva deciso di abbandonare allo stesso modo la trasmissione, per provare a convincere Giovanni a darle una seconda possibilità, lontani dalle telecamere. I due si sono in effetti ritrovati fuori dal programma e dopo diverse segnalazioni, sono usciti allo scoperto sui social, trascorrendo una ... Leggi su isaechia

