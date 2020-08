"Tridico, e la telefonata?". "Io non...". Furbetti, il meloniano svela in diretta la tresca sospetta con Rosato: bomba politica (Di sabato 15 agosto 2020) Non risponde, Pasquale Tridico, ma la bomba politica è sganciata in diretta durante l'audizione in videoconferenza in Commissione Lavoro alla Camera sui Furbetti del bonus Inps. Il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto chiede a bruciapelo al presidente Inps se fosse vero che appena scoppiato lo scandalo avesse ricevuto la telefonata di uno dei vice-presidenti di Montecitorio. "Ma è vero o no che le ha chiesto se sono coinvolti parlamentari del suo partito di appartenenza nella lista dei deputati che hanno chiesto il bonus?". "Questa vicenda - è la risposta imbarazzata di Tridico - riguarda la sfera personale e non credo interessi ai lavori della Camera". Invece interessa eccome, perché il vicepresidente della ... Leggi su liberoquotidiano

Le incredibili parole del grillino "Il bonus? Ci vogliono 5 minuti"

Alla fine è spuntato anche il nome del terzo "furbetto": si chiama Marco Rizzone il parlamentare che ha richiesto e ottenuto il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva. A confermare il coinvolgim ...

