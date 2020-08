Traffico Roma del 15-08-2020 ore 19:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per l’ultimo aggiornamento a prudenza sulla diramazione Roma Nord dove un incidente ha provocato la chiusura delle entrato tra Castelnuovo di Porto è 7 bagni per chi è diretto Roma code di almeno un chilometro verso l’autostrada del Sole il pomeriggio di Ferragosto si conclude invece senza particolari difficoltà e per chi viaggia sulle Grande Raccordo Anulare sulla A24 Roma Teramo ai Castelli Romani disagi per un incidente sulla strada provinciale 217 via dei Laghi tra costa Caselle bivio per Rocca di Papa In entrambe le direzioni al della Vittoria divieto di transito su via Edmondo De Amicis in direzione Stadio Olimpico a causa della perdita d’acqua provocata da una conduttura danneggiata in prossimità di Albano ... Leggi su romadailynews

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel Lazio: oggi si registrano 58 nuovi contagi e zero decessi. Di questi oltre la metà dei casi sono di importazione o riguardano giovani ...

Si fa sempre più critica la situazione lungo la diramazione Roma Nord che dal casello A1 di Fiano Romano porta a Grande Raccordo Anulare. A causa di un incidente che ha coinvolto più auto il traffico ...

