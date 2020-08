Sirene inglesi per Dybala: su di lui piomba il Manchester City (Di sabato 15 agosto 2020) Paulo Dybala la prossima stagione potrebbe non essere più un calciatore della Juventus. Il giocatore argentino è corteggiato da mezza Europa, e la società bianconera, pare che stia pensando di cederlo.POSSIBILE PARTENTEcaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="594" Paratici (Getty Images)/captionDopo una grande annata da protagonista con 17 reti e 14 assist in 46 presenze, Dybala potrebbe lasciare Torino, non senza qualche strascico alle proprie spalle. Infatti se il calciatore dovesse imboccare la via di Madrid, dove è molto desiderato dai Blancos, i bianconeri potrebbero ricevere come contropartite tecniche Isco e James Rodriguez, particolarmente apprezzati dal nuovo allenatore Pirlo. Qualora, però, l'interesse del Manchester City dovesse ... Leggi su itasportpress

Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha diversi estimatori in Italia e soprattutto in Premier League. A quanto riporta gambianewspapers.info, quella appena conclusa sarebbe stata l’ultima stagione ...

Secondo Il Messaggero, Caicedo e Adekanye sarebbero sulla lista dei partenti nel caso in cui arrivassero altri attaccanti. In uscita Adekanye e Caicedo. Il primo chiede spazio, vorrebbe giocare di più ...

