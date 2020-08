Senza sensore ToF il Samsung Galaxy S21, ma non è detta l’ultima parola (Di sabato 15 agosto 2020) Non dovrebbero montare il sensore ToF i Samsung Galaxy S21 o Galaxy S30 che dir si voglia, a seconda di come il colosso di Seul deciderà di chiamare il suo prossimo top di gamma. Stando a quanto riportato da 'SamMobile', il produttore asiatico preferirebbe disfarsene in quanto sono pochi casi di reale utilizzo (oltretutto la qualità dei sensori di cui si avvale l'OEM non tiene il passo della tecnologia a cui può avere accesso la mela morsicata). Il sensore ToF si occupa di mappare in 3D l'ambiente circostante, in modo da poter essere utilizzato per la realtà aumentata, il riconoscimento facciale ed altro ancora. L'anno scorso la soluzione era molto discussa (si era praticamente certi fosse rivoluzionaria, anche se a conti fatti così non è stato). I ... Leggi su optimagazine

