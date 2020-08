Remco Evenepoel, l’esito degli esami: “Frattura del bacino e contusione polmonare” (Di sabato 15 agosto 2020) “Frattura del bacino e una contusione polmonare“. Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Remco Evenepoel vittima di una terribile caduta nel corso del Giro di Lombardia 2020 durante la discesa dal Muro di Sormano. Lo rende noto la Quick Step con un comunicato ufficiale: “Remco Evenepoel – si legge nella nota- resterà in ospedale a Como questa notte sotto osservazione per poi volare in Belgio nella giornata di domenica“. Nella nota si precisa come l’atleta fosse cosciente nel corso degli esami. Leggi su sportface

