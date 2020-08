Qualifiche Gp Spagna, Lewis: "Mi spingo per trovare il limite senza perdere il controllo" (Di sabato 15 agosto 2020) C'è sempre Lewis Hamilton in partenza dal palo della griglia del Gp di Spagna . Le Qualifiche sul circuito del Montmelò portano ancora una volta la firma del pilota inglese che regala alla scuderia ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Formula 1, GP di Spagna: le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 12 #F1 #Formula1 #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, GP Spagna 2020: il commento di @mara_sangiorgio prima delle qualifiche #SkyMotori #Formula1 #F1 #SpanishGP - SkySportF1 : Vettel fuori dal Q3 per 2 millesimi? Il LIVE ? - OA_Sport : VIDEO F1, Highlights e sintesi qualifiche GP Spagna: Hamilton in pole, Leclerc 9°, Vettel 11° - newsautoit : ???? Pole position di #Hamilton nelle qualifiche del #SpanishGP ???? #F1 davanti a #Bottas staccato di 59 millesimi. Le… -