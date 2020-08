Pierdavide Carone dopo il tumore, come sta oggi l’ex di Amici? (Di sabato 15 agosto 2020) Era il 2010 quando i fans di Amici di Maria De Filippi si appassionavano alle sue canzoni. Stiamo parlando di Pierdavide Carone, cantautore che, da Amici in avanti, ha fatto molta strada nonostante non abbia vinto il programma. E questo vale sia in qualità di cantante che di autore vero e proprio. Ricordiamo, infatti, che la canzone con cui Valerio Scanu vinse Sanremo 2010 (Per tutte le volte che..) è stata scritta proprio da Pierdavide Carone. Il ragazzo, reduce da una serie di successi, però, ha dovuto fare i conti con una brutta malattia che l’ha persino costretto alla chemioterapia. come sta oggi? Vediamolo. Pierdavide Carone, una carriera brillante sin da ... Leggi su kontrokultura

Ci ha fatto sognare nel 2010 durante la sua partecipazione a Amici Di Maria De Filippi, con le sue straordinarie doti canore molto apprezzate anche dal compianto Lucio Dalla. Sua è tra l’altro la canz ...

