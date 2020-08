Oroscopo 15 agosto 2020: i Toro possono recuperare qualcosa, Sagittario dominante in amore (Di sabato 15 agosto 2020) Per il 15 agosto andiamo a vedere l‘Oroscopo segno per segno mettendo in luce le sfere di maggiore interesse: amore, lavoro e salute Previsioni 15 agosto da Ariete a Vergine Ariete. amore: se avete appena cominciato una relazione è il momento di farsi valere. Lavoro: avete una certa propensione per la leadership in questo momento, pertanto, sfruttate la situazione a vostro vantaggio. Salute: oggi vi sentirete in grande forma e invulnerabili. Toro. amore: questo è il momento adatto per ricucire un rapporto logorato a causa di problemi e incomprensioni. Lavoro: la sfera professionale è la vostra principale preoccupazione al momento, non vi sentite sicuri e temete di non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi. Salute: siete un po’ ... Leggi su kontrokultura

