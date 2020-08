Lisbona, il Barcellona torna in albergo tra i fischi – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) I tifosi del Barcellona hanno aspettato la squadra sotto l’albergo che li ospita riempendo di fischi tutti i giocatori Dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco i tifosi del Barcellona sono infuriati con giocatori, staff e proprietà. Chiedono a gran voce una rivoluzione a tutti i livelli a partire dal presidente Bartomeu. Intanto ieri sera alcuni tifosi blaugrana hanno aspettato la squadra sotto l’albergo che li ospita a Lisbona. Una volta che il pullman dei catalani è arrivato sono partiti i fischi indirizzati a tutti i giocatori. Nessuno escluso. Il più colpito? Il tecnico Quique Setien. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

