La teoria della locomotiva ha fallito. Investiamo sul Sud per una nuova unità (Di sabato 15 agosto 2020) Se riparte il Sud, riparte l’Italia. Ecco il mantra logoro che sentiamo ripetere da anni. Ma quando si passa dal dire al fare, le cose si fanno molto più complicate. Questo governo ha posto in essere delle misure che puntano alla convergenza fra Nord e Sud del Paese. Apriti cielo!Subito si è scatenata una canea di certi imprenditori e amministratori del Nord che denunciano un vero e proprio pregiudizio anti settentrionale da parte del governo. Ma è veramente così?Osserviamo nel dettaglio cosa è stato deciso a favore del Mezzogiorno da parte del governo Conte.Si è sancita la clausola del 34% per la quale al Sud debbano essere necessariamente spesi fondi nazionali pari al numero della popolazione residente, cioè il 34%. Questo perché negli ultimi anni al Sud si investiva addirittura di meno. Nonostante i ... Leggi su huffingtonpost

Il resort a cinque stelle scelto da Paulo Fonseca per la prima parte delle sue vacanze, a Odessa, sul Mar Nero, è noto per essere un importante centro termale dove, parola di chi c’è stato, «è davvero ...

«Cosa spaventa di Roma? Lo dico in una parola: il pregresso», risponde Virginio Merola, sindaco di Bologna dal 2011, l'unico nella sua città ad acciuffare il traguardo del secondo mandato con l'elezio ...

