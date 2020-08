La sfida a sei per conquistare la Regione Puglia (Di sabato 15 agosto 2020) I big del centrosinistra pugliese scendono in campo come candidati a sostegno di Michele Emiliano, in corso per la riconferma come presidente della Regione Puglia. Mentre si avvicina la data di presentazione delle liste (22 agosto) partiti e movimenti lavorano freneticamente, per cercare di garantire il massimo sostegno ai sei candidati. Oltre a Emiliano sono in campo l'europarlamentare (ex presidente della Regione) Raffaele Fitto per il centrodestra; la capogruppo regionale Antonella Laricchia per il Movimento Cinque Stelle; il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, supportato da Italia Viva, Azione e +Europa; Pierfranco Bruni per il Movimento sociale; Nicola Cesaria per Pci, Rifondazione e Partito risorgimento socialista; l'indipendente (ex grillino) Mario Conca. Tutti devono confrontarsi con il problema della doppia ... Leggi su agi

Valentino Rossi non è riuscito a conquistare l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche del GP d’Austria 2020, quarta tappa del Mondiale Moto2 che va in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. Il Dottore è s ...

Basket Nba, chiusa la stagione regolare: vincono Toronto e Indiana, Houston ko

I Raptors tirano 18/35 da tre e portano sei uomini in doppia cifra ... L'antipasto playoff tra Indiana e Miami va ai Pacers che si impongono 109-92 in una sfida caratterizzata dall'infortunio di ...

