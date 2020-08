GP Austria FP3 Moto2: Lowes si ripete ancora (Di sabato 15 agosto 2020) Il GP d’Austria della Moto2 parla ancora inglese, anche nella FP3. Sam Lowes è ancora il primatista della classifica, con un tempo che lo avvicina al record della pista. Il portacolori MarcVDS precede un ritrovato Remy Gardner e Luca Marini. GP Austria FP2 Moto2: ancora Lowes Bel passo in avanti per Enea Bastianini, che guadagna l’accesso in Q2. Il pilota riminese ha la testa del mondiale da difendere, ed è fondamentale per lui accedere nella top 14. Obiettivo centrato. Sesto tempo per Marco Bezzecchi, preceduto dal rookie delle meraviglie Aron Canet. Solo il nono tempo per Testuta Nagashima, ancora più indietro Jorge Martin, addirittura 21esimo! Lo spagnolo ieri aveva mostrato un ... Leggi su sport.periodicodaily

