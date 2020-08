Gazzetta - Gattuso chiede conferma dei due i portieri, ma Meret vuole continuità e apre al prestito (Di sabato 15 agosto 2020) Nel summit di inizio settimana a Capri Rino Gattuso avrebbe ribadito ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli la sua decisione di affidare a David Ospina i gradi del titolare. Leggi su tuttonapoli

angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: 'Gattuso ha scelto il portiere titolare del #Napoli 2020/21: allertato Sepe' ? - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta - Gattuso preferisce Ospina a Meret: il Napoli ha già scelto il sostituto di Alex - SOSFanta : ?? Gazzetta: 'Gattuso ha scelto il portiere titolare del #Napoli 2020/21: allertato Sepe' ? - zazoomblog : Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro -… -