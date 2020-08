Fall Guys sta per ricevere nuove modalità ed una versione mobile? (Di sabato 15 agosto 2020) Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile solo da poco ma è già un vero successo, a tal proposito alcuni dataminer hanno sviscerato i file di gioco per scovare possibili novità in arrivo.Oltre alle varie skin sono state trovate informazioni interessanti sulle nuove modalità in arrivo come Caccia al Tesoro, Caccia al Pollo, Wall Guys e di una variante di Door Dash con supporto a 100 giocatori. Scavando più a fondo però è stata trovata una particolare finestra di debug in cui si fa riferimento ad una versione mobile, in effetti visto il successo del gioco la cosa avrebbe decisamente senso."In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo ... Leggi su eurogamer

FTREFORMED : O va el Fall Guys o me ceno a mi abuela - blacklupum : viciadisima a ver videos del fall guys - pipi_rodriguess : RT @cxmilavieira: 00h e eu e a pietra gastando no fall guys - leohmeurer : vai toma no cu comprei sem quere o negocio no fall guys perdi 3 coroa - Eurogamer_it : Fall Guys sta per ricevere nuove modalità ed una versione mobile? -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys Fall Guys, leak: nuovi mini-giochi, modalità da 100 giocatori e versione mobile Everyeye Videogiochi Fall Guys sta per ricevere nuove modalità ed una versione mobile?

Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile solo da poco ma è già un vero successo, a tal proposito alcuni dataminer hanno sviscerato i file di gioco per scovare possibili novità in arrivo. Oltre alle v ...

Fall Guys, leak: nuovi mini-giochi, modalità da 100 giocatori e versione mobile

La grande popolarità che Fall Guys Ultimate Knockout sta avendo tra i giocatori negli ultimi giorni ha spinto un gran numero di dataminer ad analizzare ogni singola linea di codice in cerca di riferim ...

Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile solo da poco ma è già un vero successo, a tal proposito alcuni dataminer hanno sviscerato i file di gioco per scovare possibili novità in arrivo. Oltre alle v ...La grande popolarità che Fall Guys Ultimate Knockout sta avendo tra i giocatori negli ultimi giorni ha spinto un gran numero di dataminer ad analizzare ogni singola linea di codice in cerca di riferim ...