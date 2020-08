Cortina: turista scomparso nelle cascate di Fanes, ancora nessuna traccia (Di sabato 15 agosto 2020) nessuna traccia del turista romano scomparso ieri nelle cascate di Fanes, a Cortina: il 38enne è stato probabilmente travolto dalla furia delle acque, ingrossate dal maltempo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, con i quali sta operando il Soccorso Alpino, hanno effettuato oggi delle immersioni, con estrema difficoltà, e purtroppo con esito negativo. La zona dei canyon e delle cascate di Fanes è tra le più apprezzate dai turisti nel periodo estivo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

