Coronavirus, ore in coda e ospedali di Alzano e Seriate in tilt: tamponi obbligatori ai bergamaschi che tornano dalle ferie all’estero (Di sabato 15 agosto 2020) Nella Bergamasca gli ospedali sono di nuovo in tilt a causa delle lunghe file di persone che devono sottoporsi al tampone dopo essere tornati dalle vacanze all’estero. Sono centinaia gli utenti in coda, con il personale sanitario sempre più sotto pressione, in particolar modo negli ospedali che hanno rappresentanto la prima linea della lotta contro il Coronavirus, quelli di Alzano e Seriate. Tutto mentre i casi nel Paese tornano a crescere raggiungendo i numeri di maggio. È da ieri che è ufficialmente scattato l’obbligo di tampone per chi torna da Croazia, Grecia, Spagna o Malta, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute, con l’Asst Bergamo Est che era stata la prima a partire, ... Leggi su ilfattoquotidiano

