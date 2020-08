Coronavirus: Iran, 2.245 nuovi casi e 161 vittime (Di sabato 15 agosto 2020) TEHERAN, 15 AGO - In Iran sono stati registrati 2.245 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 341.070. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Salute Sima Lari, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

mauneobux : #News Ultim'ora Coronavirus: Iran, 2.245 nuovi casi e 161 vittime - iconanews : Coronavirus: Iran, 2.245 nuovi casi e 161 vittime - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN IRAN: Altri 169 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 19.331: Sale a 751.882 morti nel Mondo - BarbaraRaval : Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha iniziato il voto per estendere (o meno) l'embargo sulle armi all'… - marielSiviglia : RT @RagazzidiTehran: La nota avvocatessa per i #dirittiumani #NasrinSotoudeh ha deciso di dichiarare lo sciopero della fame, contro le terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, 2.245 nuovi casi e 161 vittime ANSA Nuova Europa La disinformazione sul Coronavirus è letale: 800 morti

Le fake news sul Coronavirus possono uccidere. In Iran morte 800 persone e 60 accecate per aver bevuto metanolo per disinfettarsi.

