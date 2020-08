Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Altre 4 vittime (Di sabato 15 agosto 2020) Il numero dei casi giornalieri non accenna a diminuire. Anche oggi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, crescono i contagi che toccano quota 629, contro i 574 di ieri. I casi totali crescono così fino a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. Da registrare anche l’aumento dei tamponi effettuati che sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. sono invece 4 le vittime registrate nell’ultima giornata, con il totale che sale così a 35.392. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

