Bastia Umbra, 24enne muore dopo una rissa fuori da un locale (Di sabato 15 agosto 2020) Il ragazzo, di Spoleto, a terra per via dei calci e pugni presi, sarebbe stato poi investito due volte da un'auto in fuga Leggi su repubblica

