Barcellona, dura contestazione dei tifosi: “siete la vergogna di 121 anni di storia” (Di sabato 15 agosto 2020) Un netto 2-8, la sconfitta più umiliante della storia del club. Il Barcellona è tornato a casa con le ossa rotte, venendo eliminato dalla Champions League con un ampio passivo inflittogli da un Bayern Monaco serio candidato alla vittoria del torneo. I tifosi ovviamente non l’hanno presa bene. Secondo quanto riporta ‘Marca’, fuori dalla Ciudad Deportiva, quartier generale del Barcellona, sono stati esposti diversi striscioni nel quale si legge: “Dirigenti e giocatori, la vergogna in 121 anni di storia” e “Fuori, mercenari“.L'articolo Barcellona, dura contestazione dei tifosi: “siete la vergogna di 121 anni di storia” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Barcellona, dura contestazione dei tifosi: "siete la vergogna di 121 anni di storia" SportFair Tracollo Barcellona, Bartomeu: "Decisioni già prese"

Dopo il terrificante 8-2 subito venerdì sera dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, in casa Barcellona si respira un’aria pesante destinata a provocare un vero e proprio terremoto ...

Calciomercato Inter, Messi umiliato in Champions: occasione d’oro per Zhang?

Oramai Lionel Messi e il Barcellona starebbero vivendo uno dei loro momenti più duri nella relazione che lega il fuoriclasse argentino al club Blaugrana da più di 25 anni. Dopo l’umiliazione in Champi ...

