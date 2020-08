Antonella Elia pronta a perdonare Pietro Delle Piane? L’indiscrezione (Di sabato 15 agosto 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due, che stavano insieme da poco più di un anno, hanno però deciso di uscire separatamente a causa di comportamenti non corretti da parte di Delle Piane. Anzi, l’uomo ha subìto la decisione della Elia che ha scelto, quindi, di tornare single. Già un mese dopo il termine del reality dei sentimenti, però, pareva potesse esserci qualche spiraglio per una riappacificazione. D’altro canto, l’attore si è prodigato più volte per dimostrare alla sua ormai ex fidanzata di essere seriamente intenzionato a riconquistarla. La coppia, ad oggi, non si è riunita ma, una ... Leggi su kontrokultura

