Wta Praga 2020, Begu-Sorribes Tormo interrotta per pioggia: gli aggiornamenti (Di venerdì 14 agosto 2020) La sfida fra Irina Camelia Begu e Sara Sorribes Tormo è stata interrotta sul nascere del primo set, sfida valida per i quarti di finale del Wta di Praga 2020, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il testa a testa fra la romena e l’iberica è stato fermato sul punteggio di 6-2, 0-1, il quale premia momentaneamente la prima atleta citata: seguiranno aggiornamenti sull’eventuale ripresa dell’incontro in data odierna (venerdì 14 agosto 2020). aggiornamenti: / Leggi su sportface

