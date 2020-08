UNRAE: bene rifinanziamenti incentivi, male allocazione fondi tra fasce (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Dl agosto prevede un “significativo cambiamento” degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, appena entrati in vigore, nonchè ulteriori misure per il settore automotive. L‘UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) considera “molto positivo” il rifinanziamento dei fondi per il 2020, nonchè l’aumento degli importi unitari dei contributi per la neo introdotta fascia 61-90 g/km di emissioni di CO2, anche se “stupisce un tale cambiamento solo pochi giorni dopo l’approvazione della relativa legge e oggetto del rifinanziamento, per altro la proposta reiteratamente e originariamente formulata da UNRAE faceva riferimento al valore di 95 g/km, target europeo per le emissioni medie“. Tuttavia, ... Leggi su quifinanza

