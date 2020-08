Turchia e Iran condannano l'accordo Israele-Emirati (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ISTANBUL, 14 AGO - La Turchia ha attaccato gli Emirati Arabi per aver siglato un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni: "tradiscono la causa palestinese", ha affermato il ... Leggi su corrieredellosport

