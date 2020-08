Tridico in difesa: noi vittime. E sui nomi prende altro tempo (Di venerdì 14 agosto 2020) Niente nomi e difesa personale e di squadra, non senza gaffe rivelatrici. L’attesissima audizione del presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha deluso le aspettative sia di chi si aspettava i nomi dei due parlamentari – pare uno della Lega (e sarebbe il terzo su 5) e uno di Italia Viva – che hanno chiesto ma non ottenuto il bonus 600 euro sia di chi sperava di metterlo spalle al muro per averne le dimissioni. L’ASSIST INASPETTATO È ARRIVATO da una nota … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Si infittiscono i misteri attorno alla vicenda che ha visto 5 parlamentari chiedere il bonus dei 600 euro destinato alle partite IVA e ai collaboratori occasionali, pur non avendo i requisiti e nonost ...

"La procedura costruita dall'amministrazione si basa sulla legge. L'istituto paga autonomamente il bonus ai richiedenti se ne ricorrono le condizioni e se li trova nei nostri archivi". Queste le prime ...

Si infittiscono i misteri attorno alla vicenda che ha visto 5 parlamentari chiedere il bonus dei 600 euro destinato alle partite IVA e ai collaboratori occasionali, pur non avendo i requisiti e nonost ..."La procedura costruita dall'amministrazione si basa sulla legge. L'istituto paga autonomamente il bonus ai richiedenti se ne ricorrono le condizioni e se li trova nei nostri archivi".