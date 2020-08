Soluzioni Cruciverba del 14/08/20. Tutte le definizioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 14/08/20: Affluente del tanaro 7 lettere: Bormida Altro nome delle baccanti 6 lettere: Menadi Chi lo usa fa finta di cantare 8 lettere: Playback Città della spagna celebre per la sua università 9 lettere: Salamanca Comprende navi trasporto e navi passeggeri 17 lettere: Marina mercantile Consente una pedalata stando in casa 8 lettere: Cyclette Fu ingrata verso ... Leggi su pianetadonne.blog

