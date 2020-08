Psg, Keylor Navas in dubbio: convocato il quarto portiere Innocent (Di venerdì 14 agosto 2020) C’è un giocatore in più che si aggiunge alla spedizione del Psg a Lisbona. Si tratta di Garissone Innocent, quarto portiere classe 2000 della formazione parigina e convocato a causa dell’infortunio di Keylor Navas, in dubbio per la semifinale di Champions League contro il Lipsia dopo un problema muscolare accusato alla coscia contro l’Atalanta. Il Psg non vuole correre rischi e ha deciso di chiamare il quarto portiere che si aggiunge in questo momento a Sergio Rico e Marcin Bulka. Leggi su sportface

