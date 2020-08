Pescara, Sottil: “La salvezza è un traguardo meritato. Vorrei restare qui” (Di sabato 15 agosto 2020) Alla fine Sottil è riuscito a salvare il Pescara dopo la doppia battaglia contro il Perugia. L'ex difensore ha affidato i suoi pensieri ai microfoni di Rete8 nel post partita.LE PAROLE DI Sottilcaption id="attachment 1006929" align="alignnone" width="1024" Sottil, getty images/caption"Ho passato qui gli ultimi 40 giorni e ho legato con tutti, adesso spero di restare su questa panchina. Devo dire un grazie al presidente Sebastiani che mi ha dato questa chance, così come ringrazio i nostri tifosi che ci hanno supportato anche in questi mesi difficili. Grazie anche ai ragazzi, oggi mi hanno fatto divertire. Abbiamo meritato questa salvezza sul campo, spero di restare. Mi dispiace per il Perugia". Queste le parole del mister del ... Leggi su itasportpress

