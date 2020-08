Perché la Spagna ha deciso di vietare il fumo all’aperto (Di venerdì 14 agosto 2020) Il numero dei contagi torna a spaventare anche l’Europa, mentre i governi prendono decisioni – ancora non drastiche – nel tentativo di limitare al massimo la risalita (già evidente) della curva epidemiologica. Se da una parte si è accesa una contesa tra Francia e Gran Bretagna sulla quarantena, dall’altra arriva la notizia del divieto di fumo in Spagna. Si tratta di un provvedimento che ha delle prescrizioni ben precise e dei paletti fissati che non lo rendono una vera e propria interdizione, ma riguarda solamente alcuni aspetti della quotidianità. LEGGI ANCHE > Fauci elenca le cinque regole da «seguire alla lettera» per uscire dalla pandemia VIDEO Dopo gli oltre 3mila nuovi contagi nelle passate 24 ore, il governo spagnolo ha deciso di porre alcune limitazioni per ... Leggi su giornalettismo

LenGio1959 : @Shardy20459930 Ho conosciuto un principe che vive in Spagna ma tiene una governante a Taormina perché ha una villa e lei cucina per i gatti - Gianfranco_ros : @cristianovilla9 Se hai 500 asintomatici e zero terapie intensive, domani avrai 700 asinto e magari 1 ricoverato, d… - Gaetano59067908 : @luigidimaio Pensa agli stronzi italiani che sono andati in vacanza in Spagna, Francia e paesi con un alto tasso di… - maxlevelaudio : RT @Cesare20982734: @Adri19510 MI CHIEDO PERCHÈ NON PARTANO DALL'ITALIA E LI PORTANO IN SPAGNA...MISTERO... - ew2435465768 : RT @AndreaGiuricin: Complimenti al Ministro #Speranza. Test al rientro da #Spagna introvabili anche privatamente. Impossibile chiamare i nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Spagna Coronavirus, Spagna «maglia nera» d’Europa: oltre 20 mila contagi in 7 giorni Corriere della Sera