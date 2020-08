Ospiti della Kennedy House 13 vigili del fuoco rientrati da Beirut (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono arrivati ieri sera alla RFK International House of Human Rights di via Ghibellina, i 13 vigili del fuoco di rientro dalla missione a Beirut. Si tratta di parte del team Italiano intervenuto per una missione di soccorso internazionale dal 5 agosto, nell'ambito del Meccanismo europeo di Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile, a seguito dell'esplosione avvenuta nella zona portuale di Beirut. Il personale del Corpo Nazionale, proveniente da Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana, dopo aver svolto all'atterraggio tutti i controlli medici del caso, imposti dall'emergenza Coronavirus, effettuerà proprio a Firenze un periodo di isolamento fiduciario.I volontari della Croce Rossa si occuperanno di organizzare e ... Leggi su iltempo

