NFL, rinnovi per George Kittle e Travis Kelce (Di venerdì 14 agosto 2020) A poco meno di un mese dal Kickoff 2020 di NFL arrivano due rinnovi importanti in casa 49ers e Chiefs. I primi estendono il contratto al TE George Kittle, mentre i secondi al collega di reparto Travis Kelce. RINNOVO NELLA BAIA Già da diversi giorni, a San Francisco, si presagiva la possibilità di un’estensione di contratto e così è stato. George Kittle sarà un 49ers ancora per cinque anni e con un contratto, che lo rende il TE più pagato della NFL. I numeri della nuova estensione parlano chiaro, Kittle percepirà, per i cinque anni, 75 milioni di dollari, di cui più della metà gli verranno garantiti. Dei 40 milioni garantiti, 30 verranno dati subito e altri 18 milioni saranno il ... Leggi su sport.periodicodaily

