Nadia Toffa, la canzone inedita “Donna Altalena” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, la madre Margherita ha diffuso la canzone inedita “Ragazza Altalena” che la “iena” aveva inciso a Marzo 2019 Ad un anno di distanza dalla morte della figlia il 13 Agosto 2019, Margherita la mamma di Nadia Toffa, ha diffuso “Ragazza Altalena”, la seconda canzone inedita dopo “Diamante briciola” che l’indimenticabile giornalista de Le Iene aveva inciso a Marzo 2019. “Questo brano mi ha tenuto compagnia in questo durissimo anno e per questo ho voluto condividerlo con voi“, ha scritto la signora Rebuffoni sui canali social della Fondazione che porta avanti le battaglie della figlia, alla quale poi si rivolge accoratamente: “Il tuo amore, ... Leggi su zon

