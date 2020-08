Moser 'beccato' con Anna Safroncik: nuovo scoop dopo la rottura con Cecilia (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo la rottura fra Belen e Stefano De Martino , sembra anche la sorella Cecilia stia vivendo una profonda crisi col fidanzato Ignazio Moser . Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale ... Leggi su gazzettadelsud

Non solo crisi fra Belen e Stefano De Martino. Anche la sorella Cecilia sta vivendo una profonda crisi col fidanzato Ignazio Moser. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, la cop ...Amore al capolinea tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Gossip TV. Flirt in corso tra Ignazio Moser e Anna Safroncik dopo Cecilia Rodriguez? (ComingSoon.it) Le occasioni di divertimento non mancano, ...