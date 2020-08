Minori, un minibus per garantire più sicurezza nel trasporto pubblico (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un secondo minibus in più, in supporto a quello già operativo per gli spostamenti nel comune di Minori. Lo ha disposto il sindaco Andrea Reale per il periodo 15 agosto – 13 settembre al fine di incrementare le percorrenze quotidiane del servizio di trasporto pubblico locale. La scelta è finalizzata a limitare i disagi connessi alla normativa contro il rischio di contagio, che impone una rigida limitazione quantitativa dell’utenza. Pertanto dal 15 agosto al 13 settembre il trasporto pubblico urbano seguirà gli orari seguenti: 8,30 – 9,30 – 10,00 – 10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00 – 12,30 – 13,00 – 13,30 – 14,00 – 15,30 – 17,00 ... Leggi su anteprima24

anteprima24 : ** #Minori, un #Minibus per garantire più sicurezza nel trasporto pubblico ** -

Ultime Notizie dalla rete : Minori minibus Minibus contro camion in Crimea: 9 morti, un bimbo è grave Notizie.it Progetto da 4 milioni per il Museo del Risorgimento in Castello

Lavori in vista per il patrimonio museale bresciano. La Loggia ha messo sul tavolo 4 milioni di euro da destinare alla totale riqualificazione del Museo del Risorgimento, che sarà ospitato - come già ...

Lavori in vista per il patrimonio museale bresciano. La Loggia ha messo sul tavolo 4 milioni di euro da destinare alla totale riqualificazione del Museo del Risorgimento, che sarà ospitato - come già ...