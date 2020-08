Miley Cyrus ha perso la verginità con Liam Hemsworth: "Avevo 16 anni" (Di venerdì 14 agosto 2020) Miley Cyrus ha rivelato di aver perso la verginità con l'ex marito Liam Hemsworth quando aveva 16 anni: lo ha rivelato nel corso di un'intervista. A distanza di oltre un anno dal loro divorzio, Miley Cyrus ha dichiarato di aver perso la verginità proprio con quello che sarebbe poi diventato suo marito, l'attore Liam Hemsworth. La cantante ha fatto molta strada da quando, ancora ragazzina, ha raggiunto la popolarità internazionale grazie ad Hannah Montana, la serie tv di Disney Channel che la vedeva protagonista. Adesso è diventata una donna, un'artista che sfida le convenzioni e non ha paura di essere giudicata o di esporsi dal punto di vista ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Miley Cyrus pubblica l'anteprima del video di Midnight Sky - JACKERSROCYRUS : RT @DrApocalypse: gli anni passano, e Miley Cyrus si conferma ancora una volta voce più interessante della propria generazione. #MidnightS… - ooserjoo : Il pezzone di cui avevamo bisogno per ferragosto. #MidnightSky di Miley Cyrus - Flowyrus : RT @rescuemecyrus: miley cyrus è colei che non mi potrà MAI deludere - ItsMaarty_ : RT @rescuemecyrus: miley cyrus è colei che non mi potrà MAI deludere -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus Miley Cyrus, svelata la data di uscita del video di Midnight Sky Sky Tg24 Miley Cyrus è tornata con “Midnight Sky”, la nuova canzone con cui si riappropria della sua storia

Oggi è il giorno di Miley Cyrus, che ci ha regalato una canzone inedita e anche il video del brano! Il suo nuovo singolo si intitola "Midnight Sky" ed è il primo assaggio del suo prossimo album "She I ...

Estate 2020: tutti pazzi per le righe che non passano mai di moda

Miley Cyrus le preferisce bianche e nere; Katy Perry ha un debole per quelle multicolor, dall’effetto arcobaleno, Kaia Gerber ne porta di tutti i tipi. Con la loro versatilità le righe evocano una qua ...

Oggi è il giorno di Miley Cyrus, che ci ha regalato una canzone inedita e anche il video del brano! Il suo nuovo singolo si intitola "Midnight Sky" ed è il primo assaggio del suo prossimo album "She I ...Miley Cyrus le preferisce bianche e nere; Katy Perry ha un debole per quelle multicolor, dall’effetto arcobaleno, Kaia Gerber ne porta di tutti i tipi. Con la loro versatilità le righe evocano una qua ...