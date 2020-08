Meret, ultimatum dell’agente al Napoli: “Se non gioca, via anche in prestito” (Di venerdì 14 agosto 2020) In casa Napoli è dilemma sul ruolo del portiere. Ospina e Meret hanno passato le ultime settimane ad alternarsi tra i pali con il colombiano preferito da Gattuso. Il giovane estremo difensore, però, ha sempre dimostrato il suo valore ed è per questo che la prossima annata vuole essere protagonista. Se non in maglia azzurra, da un'altra parte. La conferma è arrivata da Federico Pastorello, suo agente, che ai microfoni della Rai ha fatto il punto sul proprio assistito.Meret, l'agente: "Via anche in prestito pur di giocare"caption id="attachment 978423" align="alignnone" width="594" Alex Meret Getty Images)/caption"Andando dall'Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante", ha esordito Pastorello su Meret. "I nostri contatti ... Leggi su itasportpress

