Mascherine e volantini: la distribuzione nei 13 Comuni salernitani (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo (foto), partecipa alla ‘campagna’ di sensibilizzazione ‘Piazze in sicurezza’ a contrasto della diffusione del virus Covid-19. L’iniziativa si svolge nelle principali piazze dei Comuni costieri salernitani nei giorni 14-15-20-22 agosto dalle ore 19 alle 24 e prevede l’allestimento di appositi gazebo, curati da Associazioni di volontariato civile, Croce Rossa Italiana, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Centrale Operativa 118, Personale della Asl Salerno. Nel rispetto delle regole di distanziamento e di prevenzione del contagio volontari, medici, infermieri provvederanno a distribuire a residenti e ... Leggi su anteprima24

