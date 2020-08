Manduria, rapina donna in chiesa e scappa: acchiappato da sottufficiale Marina Militare (Di venerdì 14 agosto 2020) Un 44enne Manduriano, già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nella serata di ieri si è appostato all'interno della chiesa di Santa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Manduria (Ta), rapina donna in chiesa e scappa: acchiappato da sottufficiale Marina Militare -

Ultime Notizie dalla rete : Manduria rapina Manduria, rapina donna in chiesa e scappa: acchiappato da sottufficiale Marina Militare La Gazzetta del Mezzogiorno Manduria: arrestato un rapinatore

Un 44enne manduriano, ben noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nella serata di ieri aveva deciso di appostarsi all’interno della chi ...

Manduria, rapina donna in chiesa e scappa: acchiappato da sottufficiale Marina Militare

Un 44enne manduriano, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nella serata di ieri si è appostato all’interno della chiesa di Santa Mari ...

Un 44enne manduriano, ben noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nella serata di ieri aveva deciso di appostarsi all’interno della chi ...Un 44enne manduriano, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nella serata di ieri si è appostato all’interno della chiesa di Santa Mari ...